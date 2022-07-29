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Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS найдены в СИЗО в Еленовке

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Фото: РИА Новости
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Обломки боеприпаса поставляемой Киеву из США реактивной системы залпового огня HIMARS обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где содержались, среди прочих, пленные боевики неонацистской группировки «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и другие украинские военные. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщил корреспондент «РИА Новости».

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Отмечается, что на некоторых из обломков сохранились части номеров.

Удар был нанесен в ночь на пятницу. По последним данным, в результате атаки 53 человека погибли, еще 75 получили ранения.

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал ее целью уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

Ранее, 20 мая, Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении Мариуполя и сдаче в плен 2439 боевиков «Азова», укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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