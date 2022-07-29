Число погибших при ударе ВСУ по колонии в Еленовке выросло до 53

Число погибших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колонии в Еленовке, где содержались пленные украинцы, возросло до 53. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии № 120 ГСИН МЮ ДНР в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», — говорится в Telegram-канале штаба.

Удар по СИЗО был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Известно, что среди заключенных были украинские военнослужащие, а также члены формирования «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

В Минобороны РФ назвали обстрел целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Глава ДНР Денис Пушилин, в свою очередь, назвал ее целью уничтожение заключенных, пока они не начали давать показания.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»