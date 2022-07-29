Пушилин назвал цель удара ВСУ по колонии в Еленовке

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал провокацией удар ВСУ по колонии в Еленовке, где содержались украинские пленные, в том числе из формирования «Азов» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела).

По его словам, ее цель — уничтожить заключенных, пока они не начали давать показания.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности «Азова», которые начали давать показания», — сказал он в эфире Первого канала.

Пушилин также сообщил, что количество погибших среди пленных украинских боевиков возросло до 47.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли СИЗО минувшей ночью из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее, в пятницу, в Министерстве обороны РФ сообщили, что в результате удара погибли 40 пленных украинских военных, еще 75 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили и восемь сотрудников изолятора.

В ведомстве указали, что этот обстрел является целенаправленной кровавой провокацией со стороны киевского режима. Она была совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

В российском оборонном ведомстве уже не раз сообщали об участившихся расстрелах в ВСУ за попытки сложить оружие или сдаться в плен. Так, 14 июня в Минобороны рассказали, что украинские заградительные отряды (основной целью которых является предотвращение бегства и отступления войск) открыли огонь по более чем 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады войск ВСУ в Новомихайловке.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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