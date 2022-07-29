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В Минобороны РФ назвали провокацией обстрел СИЗО с украинскими пленными в ДНР

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Обстрел СИЗО в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Произошедшее является целенаправленной кровавой провокацией киевского режима. Об этом сообщили 29 июля в Минобороны РФ.

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«Киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования «Азов», нанесен ракетный удар из РСЗО HIMARS», — сообщили в Минобороны.

По последним данным российского оборонного ведомства, в результате атаки со стороны ВФУ погибло 40 пленных украинских военных, еще 75 получили ранения. Также ранения различной степени тяжести получили еще 8 сотрудников изолятора.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен. Обстоятельства данной провокации расследуются», — добавили в ведомстве.

Об обстреле СИЗО сообщил ранее в пятницу заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, украинские боевики произвели минувшей ночью выстрел в барак с пленными.

14 июня в Минобороны РФ сообщили, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями Украины. В частности, украинские заградительные отряды (их основной целью является предотвращение бегства и отступления войск) открыли огонь по более 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады войск ВСУ в Новомихайловке.

26 мая сдавшиеся в плен украинские военные рассказали о заградотрядах в вооруженных силах Украины. Все в один голос твердили, что командиры угрожали солдатам мгновенным расстрелом за отступление или попытку сдаться российским войскам.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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