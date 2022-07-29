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Обстрел колонии в ДНР со стороны ВСУ привел к гибели 40 пленных украинцев

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Фото: Global Look Press/Sgt. James Hobbs
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В результате обстрела колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) скончались 40 пленных украинских военных. При этом, еще 130 пострадали, сообщил 29 июля заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Союзные войска штурмуют Авдеевку. Онлайн спецоперации 29 июля
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«Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — говорится в распространяемом в пятницу сообщении Безсонова.

Накануне штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил о гибели местного жителя из-за обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских формирований.

Тогда же представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказало, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по поселку Гольмовский в пригороде Горловки. По словам мэра Горловки Ивана Приходько, пострадали несколько местных жителей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. В связи с ухудшением ситуации власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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