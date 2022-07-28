ВСУ выпустили 20 ракет из «Градов» по пригороду Горловки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Гольмовский в пригороде Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило 28 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как указал мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела ранено несколько жителей поселка.

«Вследствие прямого попадания украинского снаряда в дом по улице Шопена 9/2, что в поселке Гольмовский Никитовского района, ранены мирные жители», — написал градоначальник в Telegram-канале.

20 июля Приходько сообщил, что в результате обстрела Горловки военными ВСУ погиб мужчина. По данным мэра, от действий украинских военных пострадали трое человек, в том числе ранения получил один ребенок.

В этот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня указало, что украинские военные обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 155 мм. Отмечалось, что по Донецку за 40 минут также было выпущено три ракеты из РСЗО.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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