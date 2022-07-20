ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии и РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку. Об этом в среду, 20 июля, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 04:15 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 мм, 04:30 — н.п. Курдюмовка — н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Также отмечается, что по Донецку за 40 минут было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и три снаряда калибром 152 мм.

Накануне корреспондент «Известий» показал, как выглядит Куйбышевский район Донецка после очередного нападения. Сообщалось, что в результате новой атаки пострадал один мужчина.

Жителям одного из домов при выходе из подъезда приходится наступать прямо на разбитые стекла — ими усыпана вся дорожка после того, как в доме ракетой выбило окна.

До этого, 17 июля, корреспондент «Известий» также показал последствия обстрела украинскими боевиками того же Куйбышевского района Донецка. Удар пришелся по жилому кварталу — частному сектору. От нескольких домов и прилегающих к ним построек остались лишь руины. Украинские боевики выпустили в 1:00 (совпадает с мск) по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка шесть снарядов калибра 152 мм.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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