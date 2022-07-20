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Мужчина погиб в результате обстрела Горловки украинскими военными

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Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine
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В результате обстрела населенного пункта Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мужчина. Об этом 20 июля сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Горловка. С самого утра нас обстреливают укронацисты. Вследствие вооруженной агрессии украинских неонацистов погиб мирный житель поселка Румянцево (Калининский район Горловки)», — написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, от действий украинских военных пострадали трое человек, в том числе ранения получил один ребенок.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские военные обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 10 снарядов калибром 155 мм. Отмечалось, что по Донецку за 40 минут также было выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

17 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрелов ВСУ без электроэнергии остались 42 тыс. абонентов, проживающих в Петровском районе.

Накануне украинские неонацисты выпустили шесть снарядов по Гольмовскому, еще шесть — по Донецку и 15 снарядов выпустили по направлению Горловки.

В результате обстрела Петровского района Донецка 15 июля погиб мирный житель. Еще один горожанин получил ранения. Также в этот день украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. В результате пострадали пять человек.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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