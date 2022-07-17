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В Донецке из-за обстрелов ВСУ без электроэнергии остались 42 тыс. абонентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Донецке из-за обстрелов без электроэнергии остались 42 тыс. абонентов. Об этом сообщил 17 июля мэр города Алексей Кулемзин.

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В результате атаки Вооруженных формирований Украины были обесточены три питающие подстанции в Петровском районе: «Трудовская», «Вознесенка», «Шахта 29».

«Без электроэнергии остаются 155 ТП Петровского Западного и Петровского Восточного РЭС, 42 000 бытовых абонентов. Также обесточен Петровский водопроводный узел», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье в штабе теробороны Донецкой Народной Республики сообщили об обстреле Кировского и Петровского районов Донецка. Украинские боевики применили реактивную систему залпового огня «Град».

Днем ранее украинские боевики обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский из артиллерии, предоставленной Киеву блоком НАТО.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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