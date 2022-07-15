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Мирный житель погиб при обстреле украинскими военными Донецка

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Мирный житель погиб, еще один получил ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 15 июля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

В Минобороны сообщили об уничтожении поставщиков иностранного оружия в Виннице. Онлайн спецоперации 15 июля
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«ВФУ атаковали Петровский район Донецка. По улице Метеоритной один мирный житель погиб, еще один получил ранения», — сказано в сообщении.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в пятницу четыре раза обстреляли Петровский район, в том числе ракетами из реактивных систем залпового огня «Град» и снарядами калибра 155 мм.

Также в этот день украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. В результате пострадали пять человек.

Накануне два человека погибли и еще шестеро мирных жителей были ранены после обстрела украинскими войсками автовокзала в Донецке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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