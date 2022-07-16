Реклама
Прямой эфир
Мир
Украина пригрозила западным банкам исками за финансирование нефти РФ
Мир
Аргентина призвала страны G20 принять меры по борьбе с инфляцией в мире
Мир
Израиль атаковал военный объект ХАМАС в ответ на ракетный обстрел
Мир
В раде обеспокоились возможным вводом войск Венгрии в Закарпатье
Мир
Американский сенатор призвал «закрыть» НАТО для постсоветских стран
Мир
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против РФ
Экономика
США и Саудовская Аравия договорились стабилизировать мировой рыной энергоресурсов
Армия
Российские военнослужащие доставили 10 т гуманитарной помощи в Лисичанск
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшие дожди в Москве и области 16 июля
Мир
Байден заявил о выводе миротворцев с острова Тиран в Красном море
Мир
Границу РФ с Финляндией после открытия пересекло более 5 тыс. человек
Сюжет:

Украинские боевики обстреляли Донецк, Гольмовский и Горловку

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские неонацисты обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский Донецкой Народной Республики (ДНР) из артиллерии, предоставленной Украине блоком НАТО. Об этом 16 июля сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации в своем Telegram-канале.

Дом с офицерами: совещание по поставке самолетов прервали «Калибры»
Минобороны России сообщило о целях и результатах ракетного удара по Виннице

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: в 05:45 — н.п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. В 05:45 — н.п. Сухая Балка — н.п. Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. В 06:03 — н.п. Сухая Балка — г. Горловка (Центрально — Городской район): выпущено 15 снарядов калибром 152 мм», — рассказали в представительстве.

15 июля штаб ТО ДНР сообщил о гибели мирного жителя Петровского района Донецка в результате обстрелов украинских радикалов. Еще один горожанин в результате инцидента получил ранения.

Также в этот день украинские военные обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 мм. В результате пострадали пять человек.

14 июля два человека погибли и еще шестеро мирных жителей были ранены после обстрела украинскими войсками автовокзала в Донецке.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022