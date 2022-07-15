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Шесть человек пострадали и двое погибли после обстрела автовокзала в Донецке

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Два человека и шестеро ранены после обстрела украинскими войсками автовокзала в Донецке. Об этом сообщили 14 июля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинские боевики обстреляли автостанцию в Ворошиловском районе Донецка. Удар пришелся на автостанцию в центральной части города, где всегда многолюдно. На месте погиб водитель маршрутного автобуса и еще один человек.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, удар по автостанции в Донецке — это целенаправленное уничтожение мирного населения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что для обстрела Донецка украинские войска используют 155-миллиметровые гаубицы M777, состоящие на вооружении стран НАТО.

Ранее, 12 июля, сообщалось, что украинские боевики за 15 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу 13 снарядов из ствольной артиллерии западного образца.

За день до этого мэр Донецка Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные радиоперехвата спецподразделений сил ДНР, сообщил об угрозе нового ракетного удара по городу со стороны ВСУ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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