Украинские неонацисты использовали 155-миллиметровые гаубицы M777 для обстрела Донецка. Соответствующее заявление 13 июля сделало представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:33 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в заявлении ведомства в Telegram.

12 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что радикалы обстреляли Донецкий завод транспортного оборудования (ДЗТО). Помимо завода также были повреждены жилые дома.

В тот же день украинские боевики за 15 минут дважды обстреляли Донецк. Обстрелы были зафиксировны в 12:35 и 12:50 (совпадает с мск). В это время было выпущено 13 снарядов из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО.

11 июля Кулемзин, ссылаясь на данные радиоперехвата спецподразделений сил ДНР, сообщил об угрозе нового ракетного удара по городу.

9 июля украинские боевики выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка. По словам мэра города, в результате обстрела два человека погибли, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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