Очевидцы сообщили о взрывах возле автовокзала в центре Донецка

Очевидцы 14 июля сообщают о взрывах возле автовокзала в центре Донецка. В социальных сетях публикуются кадры с места происшествия. Кроме того, сообщается о раненых.

По предварительным данным, два человека погибли, передает корреспондент «РИА Новости».

Официальной информации пока не поступало.

10 июля представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять снарядов из тяжелого вооружения по Куйбышевскому району Донецка.

9 июля мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что детский сад № 380 в Кировском районе Донецка подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Также украинские боевики повредили многоквартирный жилой дом № 57.

Тогда же корреспондент «Известий» показал кадры последствий обстрела Донецка. Одна из местных жительниц получила тяжелое ранение в ногу. Женщина рассказала, что в этот момент на улице раздавали воду.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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