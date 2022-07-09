Реклама
Прямой эфир
Мир
Канадский министр подтвердил планы вернуть турбину для «Северного потока»
Общество
В России празднуют День воинской славы
Мир
ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка
Мир
В Германии предсказали рост цен на электроэнергию до €5 тыс. в год
Мир
В ДНР заявили об обстреле Горловки и Старомихайловки со стороны ВСУ
Мир
На Украине восстановили судоходство по каналу Дунай — Черное море
Мир
Президент Казахстана поздравил Рыбакину с победой на Уимблдоне
Мир
В Россию за сутки эвакуировали более 25 тыс. жителей Донбасса и Украины
Мир
Еще два министра решили покинуть правительство Шри-Ланки
Мир
Школьники освобожденных территорий Украины продолжат изучать украинский
Мир
В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Новодружеску
Сюжет:

ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе
0
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детский сад № 380 в Кировском районе Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин на своем Telegram-канале.

Союзники взяли Клиновое и наступают на Бахмут. Спецоперация 9 июля. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Мэр уточнил, что здание детского сада расположено на улице Бирюзова.

На той же улице, по словам Кулемзина, ВСУ повредили многоквартирный жилой дом № 57.

Украинские военные обстреляли также Петровский район Донецка, под снаряды попала улица Вятская. В результате оказались повреждены дома № 2 и 7, а также гараж и автомобиль, говорится в посте мэра Донецка.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам.

Ранее в субботу представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле города Горловки и поселка городского типа Старомихайловки в ДНР. Украинские военные выпустили по населенным пунктам, в том числе три мины калибром 120 мм.

Также в этот день мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела города украинскими боевиками погибли два человека. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, 9 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы города из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено шесть ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022