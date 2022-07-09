ВСУ обстреляли детский сад в Кировском районе Донецка

Детский сад № 380 в Кировском районе Донецка подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин на своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что здание детского сада расположено на улице Бирюзова.

На той же улице, по словам Кулемзина, ВСУ повредили многоквартирный жилой дом № 57.

Украинские военные обстреляли также Петровский район Донецка, под снаряды попала улица Вятская. В результате оказались повреждены дома № 2 и 7, а также гараж и автомобиль, говорится в посте мэра Донецка.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам.

Ранее в субботу представительство Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило об обстреле города Горловки и поселка городского типа Старомихайловки в ДНР. Украинские военные выпустили по населенным пунктам, в том числе три мины калибром 120 мм.

Также в этот день мэр Донецка сообщил, что в результате обстрела города украинскими боевиками погибли два человека. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, 9 июля, сообщалось, что ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы города из реактивной системы залпового огня «Ураган». Всего было выпущено шесть ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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