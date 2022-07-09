Появились кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Корреспондент «Известий» в субботу, 9 июля, показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одна из местных жительниц получила тяжелое ранение в ногу. Она рассказала, что в этот момент на улице раздавали воду.

«Только вышла из подъезда и прилетел снаряд. Грохот раздался страшный, все затряслось. В наш подъезд попало — второй, третий, девятый этаж. Второй-третий этаж там совсем разбомбило. Совсем ничего не осталось. А мы стояли как раз за водой и осколками накрыло», — рассказала женщина.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по западной части Донецка.

Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что два человека погибли в Донецке в результате обстрела города украинскими боевиками. По его словам, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Также утром в субботу ВС РФ уничтожили американские гаубицы, наносившие удары по Донецку. Был взорван ангар со 155-миллиметровыми гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области.

Накануне стало известно, что под огнем ВСУ в ДНР погибли семь мирных жителей, еще 30 — получили ранения разной степени тяжести.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР, удары наносятся по жилым кварталам. Так, 6 июля в результате атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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