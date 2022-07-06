В Донецке загорелась нефтебаза в результате обстрелов ВСУ

При обстреле Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) загорелась нефтебаза в Кировском районе. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям поступила информация об очередной атаке ВФУ по нефтебазе в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной. В результате попадания боеприпаса на территории зафиксировано возгорание», — говорится в Telegram-канале представительства.

В этот же день в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела в Петровском районе Донецка. В штабе призвали местных жителей не покидать дома без необходимости.

Накануне в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка.

В Следственном комитете РФ заявили, что установят украинских силовиков, причастных к обстрелу города.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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