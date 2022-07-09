ВС РФ уничтожили наносившие удары по Донецку американские гаубицы

Вооруженные силы РФ уничтожили ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Об этом в субботу, 9 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.) России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка», — сказал он.

Кроме того, в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих дивизиона 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выведено большая часть артиллерийских орудий.

Днем ранее в Одесской области были уничтожены две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании.

6 июля в Донецкой Народной Республике (ДНР) были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Также ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации мотопехотного батальона в Харькове, уничтожив до 100 националистов и четыре единицы военной техники.

До этого, 18 июня, Вооруженных силы РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное в ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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