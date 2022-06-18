ВС РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами

Вооруженных силы РФ уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено <...> четыре взвода 155-миллиметровых гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой Народной Республики (ДНР)», — пояснил он.

Также было поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град».

Также Конашенков рассказал, что в районах Кременчуга и Лисичанска уничтожены мощности по переработке нефти и хранилища топлива для снабжения украинской военной техники.

11 июня военные ДНР уничтожили батарею американских гаубиц М-777 под Авдеевкой. До этого, 7 июня, Конашенков рассказал, что артиллерия Вооруженных сил РФ уничтожила одну переданную Украине норвежскую самоходную установку и две гаубицы США. Кроме того, оперативно-тактическая авиация поразила 65 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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