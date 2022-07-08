В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

В Одесской области уничтожены две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием морского базирования в районе населенного пункта Лиман Одесской области уничтожены две доставленные из Великобритании установки берегового ракетного комплекса Harpoon», — сообщил Конашенков.

Также в результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорск уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов.

Помимо этого, в населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР) было уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки были подавлены четыре батареи РСЗО и четыре артиллерийские батареи в ДНР. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 156 районах, а также хранилище топлива для украинской бронетехники в населенном пункте Анновка Днепропетровской области.

8 июня стало известно, что береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами Harpoon. Об этом заявил заявил министр обороны страны Алексей Резников. На следующий день военный эксперт Дмитрий Болтенков предупредил об опасности данного вида вооружений.

О поставках этого вида вооружений сообщалось в конце мая. В минобороны Украины тогда отмечали, что наличие ракет у Киева — результат сотрудничества нескольких стран. Использовать Harpoon будут хорошо подготовленные к этому украинские бойцы.

Также 15 июня агентство Bloomberg сообщило, что в планах США предоставить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, которые будут выделены из Фонда содействия безопасности Украины. Отмечалось, что в него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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