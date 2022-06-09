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Украина объявила об усилении береговой линии американскими комплексами HARPOON

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Фото: flickr.com
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Береговую линию Украины усилили американскими противокорабельными комплексами HARPOON. Об этом сообщил в четверг, 9 июня, министр обороны страны Алексей Резников.

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«Береговая оборона усилена чрезвычайно эффективными комплексами HARPOON, которые в сочетании с нашими «Нептунами» уже заставляют вражеский флот держаться на расстоянии», — написал Резников в соцсети.

О поставках этого вида вооружений Киеву сообщалось в конце мая. В Минобороны тогда отмечали, что использовать HARPOON будут хорошо подготовленные к этому украинские бойцы. Наличие этих ракет у Украины – результат сотрудничества нескольких стран. Совместно с системой «Нептун» американские комплексы будут обеспечивать безопасность в Черном море.

Помимо HARPOON, производимых компанией Boeing, конгресс США также рассматривал поставку на Украину противокорабельных ракет большой дальности Naval Strike Missile, разрабатываемых Kongsberg и Raytheon Technologies. При этом подчеркивалось, что для использования обоих комплексов необходимо длительное обучение и они сложнее в обслуживании.

6 июня Зеленский заявил, что лучшей гарантией для разблокирования украинских портов и вывоза зерна станут поставки Киеву противокорабельных систем. МИД РФ указал, что украинские запросы по вооружениям становятся все более наглыми и менее адекватными.

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