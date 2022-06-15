Bloomberg узнал о планах США выделить Украине новый пакет помощи на $650 млн

В планах США предоставить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, которые будут выделены из Фонда содействия безопасности Украины. Об сообщил 15 июня журналист агентства Bloomberg Энтони Капаччо на своей странице в Twitter.

«В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon», — указал он со ссылкой на свои источники.

Официально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.

В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы в Брюсселе сообщил, что США и их союзники не должны сокращать поставки вооружений на Украину. По его словам, союзники должны предпринять больше усилий по обеспечению безопасности Украины. В качестве одного из средств, направленных на это, министр обороны назвал поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Накануне Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

14 июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

Ранее, 1 июня, США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военной инфраструктуре. Решение о начале спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».