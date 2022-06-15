Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе поднялись выше $1200 за 1 тыс. куб. м
Туризм
Германия сняла ограничения на въезд в страну и возобновила выдачу виз россиянам
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину
Мир
Лондон поручил Киеву заняться освобождением приговоренных в ДНР наемников
Мир
В Грузии подтвержден первый случай заражения оспой обезьян 
Мир
МИД Франции опроверг сообщения о поставке кассетных боеприпасов Киеву
Мир
Россия поддержала шаги Южной Осетии по гумпомощи Донбассу
Мир
Турция отказала НАТО в переговорах с Финляндией и Швецией
Общество
Многодетным семьям предоставят компенсацию за платное обучение в колледжах
Мир
Лондон изучает возможность отправки Киеву противокорабельных ракет
Сюжет:

Bloomberg узнал о планах США выделить Украине новый пакет помощи на $650 млн

Журналист Bloomberg: США выделят Украине новый пакет помощи на $650 млн
0
Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В планах США предоставить Украине новый пакет военной помощи на $650 млн, которые будут выделены из Фонда содействия безопасности Украины. Об сообщил 15 июня журналист агентства Bloomberg Энтони Капаччо на своей странице в Twitter.

Если бы, да Кабулу бы: Путин призвал США заняться восстановлением Афганистана
Что еще обсудили лидеры РФ и Туркменистана и чем запомнился визит в Москву Сердара Бердымухамедова

«В него впервые войдут противокорабельные ракеты Harpoon», — указал он со ссылкой на свои источники.

Официально о выделении нового транша военной помощи Киеву пока не объявлялось.

В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы в Брюсселе сообщил, что США и их союзники не должны сокращать поставки вооружений на Украину. По его словам, союзники должны предпринять больше усилий по обеспечению безопасности Украины. В качестве одного из средств, направленных на это, министр обороны назвал поставляемые США реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Накануне Пентагон отчитался о поставке гаубиц M777. Заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявил, что США поставили 108 орудий и 220 тыс. боеприпасов, имеющих дальность полета более 30 км.

14 июня российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов также заявил, что поставки Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS, озвученные Пентагоном, свидетельствуют о нацеленности США на эскалацию конфликта вокруг Украины и об отсутствии намерений урегулировать геополитическую проблему мирным путем.

Ранее, 1 июня, США одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него вошли реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью порядка 80 км — с условием, что они не будут использоваться для нанесения ударов по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что Киев будет выполнять это требование.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военной инфраструктуре. Решение о начале спецоперации было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022