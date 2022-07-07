Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных

Семь человек погибли и еще 30 пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки в результате обстрелов территории украинскими военными. Об этом сообщили 7 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

Там добавили, что среди погибших было трое детей, а среди получивших ранения — восемь.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР. Так, накануне в результате их атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

5 июля в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. В Следственном комитете РФ заявили тогда, что установят украинских силовиков, причастных к обстрелу города.

13 июня украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало одним из самых мощных огневых налетов за все время конфликта. Как сообщили на следующий день после атаки ВСУ в штабе теробороны республики, число пострадавших в результате обстрелов Донецка составило 33 человека, еще пять человек погибли.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Он напомнил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов. Президент подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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