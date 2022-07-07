Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины
Мир
Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных
Мир
Под Херсоном нашли перевалочный пункт диверсантов ВСУ и схрон с оружием
Мир
В ВОЗ заявили о росте заболеваемости COVID-19 в мире
Экономика
Аналитик спрогнозировал рост курса доллара до 70 рублей к концу июля
Экономика
Росфинмониторинг выступил за регулирование игровых валют
Мир
В Германии указали на уменьшение военной и финансовой помощи Украине
Мир
Евросоюз и Украина пытались приостановить участие России во ВТамО
Общество
В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Мир
В Москве усилили контроль пожарной безопасности из-за жары
Мир
Лавров начнет саммит G20 со встреч с главами МИД Китая и Турции
Сюжет:

Семь человек погибли в ДНР за сутки из-за обстрелов украинских военных

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь человек погибли и еще 30 пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР) за последние сутки в результате обстрелов территории украинскими военными. Об этом сообщили 7 июля в штабе территориальной обороны ДНР.

Экс-советник главы Пентагона предрек Украине исчезновение с карты мира. Спецоперация 7 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

Там добавили, что среди погибших было трое детей, а среди получивших ранения — восемь.

Украинские военные продолжают массированные обстрелы ДНР. Так, накануне в результате их атаки загорелась нефтебаза в Кировском районе Донецка.

5 июля в Донецке погибли три человека, в том числе 10-летняя девочка. В Следственном комитете РФ заявили тогда, что установят украинских силовиков, причастных к обстрелу города.

13 июня украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало одним из самых мощных огневых налетов за все время конфликта. Как сообщили на следующий день после атаки ВСУ в штабе теробороны республики, число пострадавших в результате обстрелов Донецка составило 33 человека, еще пять человек погибли.

В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация стала вынужденным действием со стороны России. Он напомнил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов. Президент подчеркнул, что все задачи специальной военной операции будут решены.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022