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Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным и необходимым

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Фото: РИА Новости
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Решение Москвы о проведении спецоперации по защите Донбасса было необходимым и вынужденным. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договоренностей оказалось просто невозможно. В сложившейся ситуации на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным, трудным безусловно, но вынужденным и необходимым», — сказал он в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Глава государства отметил, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада.

«На развитие экономики, на благополучие живущих там (на Украине. — Ред.) людей, вообще, честно говоря, никто внимания-то и не обращает. Просто наплевательски к этому относятся. Никак. А вот на создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России, на взращивание агрессии, ненависти, русофобии, денег не жалели и не жалеют», — поделился мнением российский лидер.

Он также в очередной раз подчеркнул, что все задачи специальной военной операции безусловно будут решены.

«Залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России», — добавил Путин.

Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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