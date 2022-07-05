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10-летняя девочка погибла при обстреле Донецка
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10-летняя девочка погибла при обстреле Донецка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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10-летняя девочка погибла в результате обстрела украинскими войсками центрального Ворошиловского района Донецка. Об этом 5 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

При обстреле Донецка погибла 10-летняя девочка. Онлайн спецоперации 5 июля

«В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ (Вооруженными формированиями Украины. — Ред.) погибла 10-летняя девочка», — написал он в Telegram-канале.

В 15:30 мск вооруженные формирования Украины выпустили 15 снарядов калибром 155 мм по Донецку. Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, удар пришелся на Куйбышевский, Ворошиловский и Киевский районы.

До этого сообщалось о гибели двух человек в Донецке в результате обстрела со стороны украинских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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