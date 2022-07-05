Два человека погибли при обстреле Донецка со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом 5 июля сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

«В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка число погибших возросло до двух человек, еще двое мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

В распоряжении «Известий» появились кадры обстрела Донецка.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные обстреляли Горловку в ДНР, они выпустили 13 снарядов калибром 122 мм. Погиб один человек.

Также во вторник стало известно о ранении двух мирных жительниц в результате обстрела вооруженных формирований Украины поселка Красный Партизан, расположенный между Донецком и Горловкой.

3 июля в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о гибели пятерых мирных жителей в результате обстрелов республики. Как уточнялось, еще 13 человек пострадали. В их числе дети — две девочки 2011 и 2007 годов рождения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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