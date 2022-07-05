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ВСУ выпустили 13 снарядов по Горловке в ДНР

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Фото: РИА Новости/Максим Захаров
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Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустил 13 снарядов. Об этом 5 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05.25 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено 13 снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Накануне сообщалось, что ВСУ выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Новоселовке в Донецкой Народной Республике. Под обстрел попали Доломитное, Новоселовка, Байрак.

Ранее в этот же день украинские военные обстреляли ракетами из американских РСЗО HIMARS поселок Снежное в ДНР. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

Кроме того, 4 июля руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заложили мины на подходах к школе №21 Щербиновки в ДНР. Он отметил, что помимо этого было зафиксировано еще два случая использования учебных заведений в военных целях со стороны ВСУ.

1 июля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке, Михайловке и Ясиноватой 50 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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