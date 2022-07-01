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ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»

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Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of Ukraine - Artillery
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Пантелеймоновке, Михайловке и Ясиноватой 50 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:55 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; 19:55 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Михайловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в Telegram-канале представительства.

Также 30 ракет было выпущено по Ясиноватой.

Ранее в этот день омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что за весь период украинской агрессии в республике погибли 7972 человека, в том числе 111 детей. В период с 24 июня по 30 июня в ДНР погиб 61 человек, ранены 249 человек.

13 июня украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подверглись Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы. Также боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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