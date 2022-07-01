В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии

За весь период украинской агрессии в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 7972 человека. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 1 июля на сайте омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.

«Общее количество погибших за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины — 7972 человека, в том числе 111 детей», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в период с 24 июня по 30 июня в ДНР погиб 61 человек, ранены 249 человек.

Морозова подчеркнула, что спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается, в ДНР уже освобождено 240 населенных пунктов. Активные бои идут на славянском, артемовском и авдеевском направлениях.

«Из-за постоянных поражений на всех фронтах боевики вооруженных формирований Украины продолжают вымещать собственное бессилие и неудачи на мирном населении Донбасса», — говорится на сайте омбудсмена.

25 июня в результате обстрела Донецка погибла жительница Петровского района. За день до этого стало известно, что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

13 июня украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подверглись Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы. Также боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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