Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 40 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по Новоселовке в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:50 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Байрак: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм; 21:05 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Доломитное: выпущено шесть снарядов калибром 152 мм; 21:05 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Новоселовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот же день украинские военные обстреляли ракетами из американских РСЗО HIMARS поселок Снежное в ДНР. В результате обстрела повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

1 июля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ выпустили по Пантелеймоновке, Михайловке и Ясиноватой 50 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

В тот же день омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что за весь период украинской агрессии в республике погибли 7972 человека, в том числе 111 детей. В период с 24 июня по 30 июня в ДНР погиб 61 человек, ранены 249 человек.

13 июня украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подверглись Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы. Также боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка.

Представитель России при ООН Василий Небензя неоднократно отмечал, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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