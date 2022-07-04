ВСУ обстреляли поселок Снежное ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские военные обстреляли ракетами из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS поселок Снежное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 июля сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел велся с позиций Вооруженных сил Украины в поселке Константиновка.

«Зона ответственности 95 ОДШБР ВФУ (командир — полковник Вессер Вячеслав Валерьевич)», — добавили в СЦКК.

В результате обстрела повреждены многоквартирные дома, ясли-сад и предприятие «Снежнянскхиммаш».

1 июля ВСУ обстреляли из американской РСЗО HIMARS город Ровеньки. 8 июня удар был нанесен по городу Перевальск, была выпущена одна ракета. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко уточнил, что средства оперативного контроля в республике отследили передвижение американской РСЗО, и указал, что система будет уничтожена.

Вашингтон 1 июня одобрил новый пакет военной помощи украинской стороне, в который вошли в том числе РСЗО дальностью 80 км. Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что страна получила заверения Киева о неприменении передаваемых американских систем против целей, находящихся на территории России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что поставки Киеву западных РСЗО могут создать риски вовлечения третьих стран в ситуацию.

Представитель России при ООН Василий Небензя неоднократно отмечал, что снабжение националистов тяжелой военной техникой — прямой путь к эскалации конфликта. По его мнению, России придется отодвинуть украинские силы за пределы действия этого оружия, чтобы они «не могли достичь территории как России, так и Донбасса».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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