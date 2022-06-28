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В ЛНР отследили использовавшуюся для атаки по Перевальску американскую РСЗО

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Фото: соцсети
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Средства оперативного контроля в Луганской Народной Республике отследили передвижение американской реактивной системы залпового огня (РСЗО), из которой был обстрелян Перевальск. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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Он указал, что в скором времени система будет уничтожена.

«Оперативная информация поступила: согласно разведывательным данным, мы контролируем передвижение данного комплекса. Это означает, что в ближайшее время он будет уничтожен», — передает сообщение ТАСС.

Украинские боевики нанесли удар по Перевальску из РСЗО Himars утром в понедельник.

25 июня главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный сообщил, что американские РСЗО уже ведут боевые действия на неподконтрольной Украине территории. О том, что тяжелое вооружение было поставлено Киеву из США, стало известно 23 июня.

США 1 июня одобрили новый пакет военной помощи Украине. В него и вошли РСЗО дальностью порядка 80 км. Тогда отмечалось, что оружие будет передано к концу месяца при условии, что ВСУ не будут его использовать для нанесения ударов по территории России.

Президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил намерение выполнять это требование. При этом 2 июня депутат Верховной рады Украины Егор Чернев не исключил нанесения ударов ракетами HIMARS по целям на территории России.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя решение США поставить Украине РСЗО, напомнил, что Вооруженными силами РФ были выведены из строя десятки единиц военной техники иностранного производства. Он также указал, что российские системы противовоздушной обороны «щелкают как орехи» иностранное вооружение.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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