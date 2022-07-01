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ВСУ обстреляли Ровеньки из американской РСЗО HIMARS

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Фото: Луганьмедиа
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Ровеньки из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 1 июля в Telegram сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел 06.30 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.

В республике уже второй раз сообщают о применении украинскими военными американской системы против мирных жителей. Так, 28 июня удар был нанесен по городу Перевальск. Как тогда уточнялось, была выпущена одна ракета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее на территории региона ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. После этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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