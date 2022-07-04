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В Минобороны РФ заявили о заминированных националистами подходах к школе в Щербиновке

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Фото: Global Look press/Pavlo_bagmutukrinform
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Украинские боевики оборудовали огневые позиции и снайперские точки, а также заложили мины на подходах к школе №21 Щербиновки в ДНР. Об этом сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В Щербиновке Донецкой Народной Республики в школе №21 (улица Дзержинского) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — рассказал генерал.

Помимо этого было зафиксировано еще два случая использования учебных заведений в военных целях со стороны ВСУ. Как сообщает ведомство, в школе №25, находящейся в Одессе, подтвержден факт размещения подразделений ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от школы располагается бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО.

Аналогичная ситуация и в школе №2 города Северск, расположенного в Донецкой Народной Республике. Кроме того, есть информация об удерживаемых в спортзале жителях близлежащих домов под предлогом обеспечения безопасности, сообщает ведомство.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что в городе были повреждени несколько детсадов и лицей из-за обстрелов со стороны ВСУ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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