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В Донецке сообщили о повреждении детсадов и лицея из-за обстрелов

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Три детских сада и лицей повреждены в Донецке из-за обстрелов. Об этом 4 июля сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«В 15:00 возобновился обстрел Киевского района, в результате которого повреждения получили несколько образовательных учреждений», — написал он в Telegram-канале.

В одном здании повреждены кровля, остекление окон, двери центрального входа, еще в трех — остекление.

Как отмечает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, обстрелы были также зафиксированы в другом районе города — в Куйбышевском. Всего Вооруженные силы Украины в 16:50 (совпадает с мск) выпустили по двум районам 12 снарядов калибром 155 мм.

Ранее в этот день стало известно, что на заводе «ДонПластАвтомат» в результате обстрела в Донецке начался пожар.

Накануне украинские силовики также обстреляли Куйбышевский район города. Боеприпасы попали в многоквартирные дома.

Глава ДНР Денис Пушилин 27 июня сообщил об усилении защитниками Донбасса контрбатарейной работы и изменении ситуации с обстрелами ВСУ всех районов Донецка, Горловки и Макеевки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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