Украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские силовики утром в воскресенье, 3 июля, обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Куйбышевский район сегодня утром вновь оказался под обстрелом. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома по адресам: проспект Кремлевский, 2; проспект Маршала Жукова, 15», — отметил он.

На месте происшествия сейчас работают спецслужбы, дополнил Кулемзин.

17 июня один человек погиб и еще девять ранены из-за обстрела Донецкой Народной Республики со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда в штабе призвали не выходить из дома без лишней надобности, а во время обстрела не покидать убежище.

Ранее в этот день ВСУ атаковали Петровский район Донецка, выпустив в сторону города пять ракет из БМ-27 «Ураган». Обстрел был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск). Кроме того, спустя пять минут украинские националисты атаковали и Киевский район города. В 10:30 ВСУ выпустили туда пять снарядов калибра 155 мм.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».