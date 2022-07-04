На заводе «ДонПластАвтомат» в Донецке начался пожар из-за обстрела

На заводе «ДонПластАвтомат» в Донецке начался пожар в результате обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ). Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрелов со стороны ВФУ зафиксировано возгорание на территории завода «ДонПластАвтомат» в Киевском районе Донецка», — сказал градоначальник Донецка в Telegram-канале.

3 июля пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины. 13 человек пострадали, в их числе дети — две девочки 2011 и 2007 годов рождения.

Макеевка и Кировский район города Донецка были обстреляны снарядами калибром 152 мм и ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Украинские силовики также обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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