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Пять человек погибли в результате обстрелов ДНР со стороны ВФУ

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Фото: telegram/ДОНЕЦК 🅉 ВОЕННЫЕ СВОДКИ
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Пять мирных жителей погибли в результате обстрелов Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом в воскресенье, 3 июля, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ЛНР полностью освобождена. Онлайн спецоперации 3 июля

Как уточняется, еще 13 человек пострадали. В их числе дети — две девочки 2011 и 2007 годов рождения.

«Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. Во время обстрела не покидайте убежище», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба теробороны.

Макеевка и Кировский район города Донецка были обстреляны снарядами калибром 152 мм и ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Украинские силовики также обстреляли Куйбышевский район Донецка, боеприпасы попали в многоквартирные дома.

1 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что за весь период украинской агрессии в ДНР погибли 7972 человека, в том числе 111 детей. Кроме того, отмечается, что в период с 24 июня по 30 июня в ДНР погиб 61 человек, ранены 249 человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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