Пушилин заявил, что ВСУ лишили возможности обстреливать центр Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишили возможности обстреливать центр Донецка. Об этом 27 июня заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, защитники Донбасса усилили контрбатарейную работу.

Пушилин заверил, что ситуация с обстрелами ВСУ всех районов Донецка, Горловки и Макеевки изменилась в лучшую сторону. «Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Власти ДНР принимают меры к тому, чтобы ВСУ не могли использовать артиллерийское вооружение.

В последние недели ВСУ усилили обстрелы столицы ДНР. Так, 25 июня в результате обстрела Донецка погибла жительница Петровского района города. Днем ранее стало известно что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

23 июня мужчина погиб при обстреле ВСУ храма в Донецке. А 22 июня в республике сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

За 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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