Реклама
Прямой эфир
Общество
Число прибывших в РФ беженцев из Донбасса и с Украины превысило 2 млн человек
Экономика
Доллар опустился ниже 55 рублей впервые с июня 2015 года
Мир
Президент Финляндии заявил о неудачных переговорах с Турцией о НАТО
Мир
В ДНР сообщили о 44 обстрелах ВСУ территории республики за сутки
Мир
Глава ЕК сообщила о планах Евросоюза участвовать в восстановлении Украины
Происшествия
Уголовное дело возбудили после пропажи самолета Ан-2 в Якутии
Мир
Япония выразила протест КНР из-за захода в ее воды китайских судов
Мир
Захарова предупредила Литву о серьезных последствиях запрета на транзит грузов
Мир
Вице-премьер Польши Качиньский ушел в отставку
Общество
МЧС обучит курьеров правилам оказания первой помощи
Мир
Аграрии Запорожской области начали завозить в порт Бердянска зерно для отгрузок
Сюжет:

В ДНР сообщили о 44 обстрелах ВСУ территории республики за сутки

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска 20 июня обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. Ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Чернее моря: украинские боевики ударили по буровым платформам
На такие действия Киев подталкивает катастрофическое положение ВФУ в Донбассе, считают военные эксперты

«За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.) «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномет 82 мм, на горловском — артиллерию 152 и 122 мм, миномет 60 мм. Выпустив 320 единиц различных боеприпасов», — написали 21 июня в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрелов 11 человек, включая 11-летнего мальчика, получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке.

Кроме того, повреждены 22 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Уточняется, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Макеевка (Червоногвардейский район), Гольмовский, Еленовка, Красный Партизан, Минеральное, Пантелеймоновка и Троицкое.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Огромные столбы дыма виднелись в разных частях города.

Столица республики подвергается беспрецедентным обстрелам со стороны ВСУ начиная с 13 июня.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022