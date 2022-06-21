В ДНР сообщили о 44 обстрелах ВСУ территории республики за сутки

Украинские войска 20 июня обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. Ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

«За истекшие сутки представительство сообщало о 44 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. На донецком направлении противник применял РСЗО (реактивные системы залпового огня. — Ред.) «Ураган», «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномет 82 мм, на горловском — артиллерию 152 и 122 мм, миномет 60 мм. Выпустив 320 единиц различных боеприпасов», — написали 21 июня в Telegram-канале представительства республики в СЦКК.

Отмечается, что в результате обстрелов 11 человек, включая 11-летнего мальчика, получили ранения в Куйбышевском районе Донецка и Макеевке.

Кроме того, повреждены 22 дома и 11 объектов гражданской инфраструктуры. Уточняется, что под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Макеевка (Червоногвардейский район), Гольмовский, Еленовка, Красный Партизан, Минеральное, Пантелеймоновка и Троицкое.

Накануне корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку. Огромные столбы дыма виднелись в разных частях города.

Столица республики подвергается беспрецедентным обстрелам со стороны ВСУ начиная с 13 июня.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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