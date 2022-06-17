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Путин заявил о нецелесообразности штурма позиций ВСУ под Донецком

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда наносятся удары по жилым кварталам города, нецелесообразно. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Что касается вот этих абсолютно бессмысленных ударов по жилым домам и кварталам Донецка, связанных с тем, что линия разграничения, которая была создана восемь лет назад, она конечно является таким серьезным укрепрайоном», — пояснил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Глава государства отметил, что на этом направлении сражаются местные жители в составе корпусов республик Донбасса.

«Воюют они очень хорошо, отлично, но штурмовать эти укрепрайоны — это, по мнению военных специалистов, несмотря на эти удары по самому городу, нецелесообразны, потому что приведут к большим жертвам со стороны атакующих сил. Поэтому там тактика другая, это видно по картам, и об этом говорят в СМИ, по сути идет планомерная работа по заходу в тыл вот этих укрепрайонов, и это, конечно, требует определенного времени», — уточнил Путин.

Президент назвал удары вооруженных сил Украины по жилым кварталам Донецка преступлением против человечности. Он также отметил, что Россия не должна превращать города, которые освобождает в ходе специальной военной операции на Украине, в подобие Сталинграда. Он подчеркнул, что российские военные думают об этом.

При этом российский лидер предпочел оставить при себе ответ на вопрос о красных линиях, переход которых повлечет удары по центрам принятия решений на Украине.

«Что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия, а именно по тем центрам принятия решений, о которых я уже говорил и о которых вы упомянули», — сказал он.

По словам Путина, решения в этой сфере должно принимать военно-политическое руководство, а те, кто заслуживает действий такого уровня с российской стороны, «должны сами для себя, прежде всего, сделать вывод, с чем они могут столкнуться, если будут действовать, переходя эти линии и черту».

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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