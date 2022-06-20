Корреспондент «Известий» показал последствия ударов ВСУ по Донецку

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин в понедельник, 20 июня, показал последствия ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку.

Огромные столбы дыма виднеются в разных частях города. Также дым виден в Азотном микрорайоне Донецка, куда с самого утра не прекращаются прилеты.

Сафиулин показал последствия прилета снаряда ВСУ в жилой дом.

«У людей окна выбило на втором этаже. <...> Очень сильный запах пороха», — рассказал корреспондент.

Среди местных жителей есть пострадавшие. Во дворе дома образовалась огромная воронка.

«Люди бегут в крови. Так выглядят последствия прилета», — заключил Сафиулин.

Ранее в этот день мэр города Алексей Кулемзин заявил, что Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка оказались под массированными обстрелами со стороны украинских войск, сильный пожар произошел в микрорайоне Азотный.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), с 07:55 по 13:00 20 июня украинские военные нанесли по Донецку 16 артиллерийских ударов. В сумме они выпустили по городу 125 снарядов.

Днем ранее стало известно, что украинские подразделения выпустили по населенным пунктам в ДНР 20 снарядов калибра 152 мм за сутки. 14 снарядов боевики выпустили по Пантелеймоновке, еще шесть — по Михайловке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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