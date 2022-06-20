Мэр Донецка сообщил о сильном пожаре в микрорайоне Азотный и обстрелах

Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка 20 июня оказались под массированными обстрелами со стороны украинских войск, сильный пожар произошел в микрорайоне Азотный. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), 20 июня с 07:55 по 13:00 (совпадает с мск) украинские военные нанесли по Донецку 16 артиллерийских ударов. В сумме они выпустили по городу 125 снарядов.

Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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