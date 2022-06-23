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Мужчина погиб при обстреле ВСУ храма в Донецке

Мэр Донецка Кулемзин: мужчина погиб при обстреле ВСУ храма в Донецке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Один человек погиб при обстреле армией Украины храма Святых Царственных Мучеников в Куйбышевском районе Донецка. Об этом 23 июня сообщил руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.

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«При обстреле поселка Горняк в Куйбышевском районе погиб человек. Имеются раненые, среди которых священнослужители. Анкетные данные людей уточняются», — цитирует его сайт Донецкого агентства новостей.

ВСУ обстреляли храм Святых Царственных Мучеников по улице Зугрэсской и ясли-сад № 46 по улице Славина.

Утром в четверг Киевский район Донецка также подвергся обстрелу. 23 июня с 08:25 по 08:55 (совпадает с мск) украинские военные нанесли по Донецку четыре артиллерийских удара. За эти полчаса они выпустили по городу 27 снарядов.

Кадрами поделился корреспондент телеканала «Известия».

Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам со стороны ВСУ.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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