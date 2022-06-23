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Корреспондент «Известий» показал кадры обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Утром 23 июня Киевский район Донецка подвергся обстрелу. Кадрами произошедшего поделился корреспондент телеканала «Известия».

По данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), 23 июня с 08:25 по 08:55 (совпадает с мск) украинские военные нанесли по Донецку четыре артиллерийских удара. В сумме за эти полчаса они выпустили по городу 27 снарядов. Обстрелам подверглись Киевский и Куйбышевский районы.

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По оценкам экспертов, в этом районе сейчас находится около 9 тыс. подконтрольных Киеву военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из артиллерии как советского (122 мм), так и «натовского» (155 мм) калибра.

Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам со ВСУ.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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