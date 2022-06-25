Жительница Донецка погибла при ночном обстреле города со стороны ВСУ

Мирная жительница Донецка погибла в результате обстрела Петровского района города украинскими войсками. Об этом в субботу, 25 июня, мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Снаряды вооруженных формирований Украины продолжают забирать жизни мирных жителей. В результате ночного обстрела Петровского района погибла женщина 1983 года рождения, проживавшая по улице Ревякина», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Днем ранее стало известно что получивший тяжелые ранения при обстреле этого же района ребенок скончался в больнице.

В последние недели украинские боевики усиленно обстреливают Донецк и другие населенные пункты ДНР. Так, 23 июня мужчина погиб при обстреле ВСУ храма в Донецке.

А 22 июня в республике сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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