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В ДНР девушка и ребенок погибли при обстреле села со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Молодая девушка и ее грудной ребенок погибли в результате обстрела украинскими войсками села Ровнополь Волновахского района в ДНР. Об этом 22 июня сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация о гибели гражданских лиц — девушки 2001 года рождения и ее ребенка (мальчика) 2022 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они погибли в результате прямого попадания украинского боеприпаса в жилой дом на Октябрьской улице.

Ранее стало известно, что украинские войска за сутки 20 июня обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате было ранено 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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