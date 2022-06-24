Раненый при обстреле Донецка со стороны ВСУ ребенок умер в больнице

Ребенок, пострадавший в ходе обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ), умер в больнице. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Поступила уточненная информация, что ребенок 2009 г. р., получивший тяжелые ранения в результате обстрела Петровского района города Донецка, к сожалению, скончался в больнице», — говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот день стало известно о гибели мирной жительницы в результате обстрела Петровского района Донецка.

В последние недели украинские ВС усиленно атакуют Донецк и другие населенные пункты республики. Так, 22 июня в ДНР сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

За сутки 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал кадры последствий ударов по Донецку снарядами калибром 155 мм. По словам журналиста, снаряды с позиций украинских военных долетают до города примерно за пять секунд. Отмечается, что один из осколков боеприпаса пробил колесо машины съемочной группы «Известий». Корреспондент также зафиксировал прямое попадание снаряда в жилой дом.

17 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов, подчеркнул глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики республик (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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