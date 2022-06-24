Реклама
Прямой эфир
Мир
В раду внесли законопроект о запрете мужчинам призывного возраста покидать Украину
Мир
МИД РФ пообещал принять меры на попытки США разговаривать с позиции силы
Мир
Автор песен к мультфильму «Остров сокровищ» Гарцман умер на 76-м году жизни
Экономика
Доходы таксистов в России упали вдвое
Мир
Осужденный в ДНР британец раскаялся в присоединении к украинской армии
Общество
В Минздраве заявили о нежелании друзей Шатунова вызвать ему «скорую»
Мир
СК изучит обстоятельства гибели чиновника в Херсонской области
Мир
Мирная жительница погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мир
Силы ЛНР подняли флаги России и республики у администрации Горского
Мир
Россиянин и гражданин Германии погибли при восхождении на гору в Швейцарии
Мир
G7 назвала события на Украине причиной продовольственного кризиса
Сюжет:

Мирная жительница погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 24 июня.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
Новости Украины и мира, репортажи из ДНР и ЛНР — в обновляемой трансляции «Известий»

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по ул. Марка Озерного погибла мирная жительница», — говорится в сообщении.

В последние недели украинские боевики усиленно обстреливают Донецк и другие населенные пункты республики. Так, 22 июня в ДНР сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

За сутки 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал кадры последствий ударов по Донецку снарядами калибром 155 мм. По словам журналиста, снаряды с позиций украинских военных долетают до города примерно за пять секунд. Отмечается, что один из осколков боеприпаса пробил колесо машины съемочной группы «Известий». Корреспондент также зафиксировал прямое попадание снаряда в жилой дом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022