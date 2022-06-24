Мирная жительница погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирная жительница погибла в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) 24 июня.

«В результате обстрела ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по ул. Марка Озерного погибла мирная жительница», — говорится в сообщении.

В последние недели украинские боевики усиленно обстреливают Донецк и другие населенные пункты республики. Так, 22 июня в ДНР сообщили о гибели молодой женщины и ее грудного ребенка в селе Ровнополь Волновахского района. Они погибли после прямого попадания боеприпаса в жилой дом.

За сутки 20 июня ВФУ обстреляли территорию ДНР 44 раза, выпустив 320 боеприпасов. В результате были ранены 11 мирных жителей, в том числе ребенок.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал кадры последствий ударов по Донецку снарядами калибром 155 мм. По словам журналиста, снаряды с позиций украинских военных долетают до города примерно за пять секунд. Отмечается, что один из осколков боеприпаса пробил колесо машины съемочной группы «Известий». Корреспондент также зафиксировал прямое попадание снаряда в жилой дом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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