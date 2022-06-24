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Появились кадры последствий ударов ВСУ по Донецку натовскими орудиями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На протяжении всего дня Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать Донецк снарядами калибром 155 мм. Последствия ударов по городу в четверг, 23 июня, показал корреспондент «Известий» Семен Еремин.

По словам журналиста, снаряды с позиций украинских военных долетают до Донецка примерно за пять секунд.

Отмечается, что один из осколков боеприпаса пробил колесо машины нашей съемочной группы. Корреспондент также зафиксировал прямое попадание снаряда в жилой дом.

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В этот же день Семен Еремин показал на видео обстрел ВСУ жилого дома в Донецке. Он выразил надежду, что жильцы успели спуститься в подвал.

Также в четверг сообщалось, что один человек погиб при обстреле армией Украины храма Святых Царственных Мучеников в Куйбышевском районе Донецка.

Утром в четверг Киевский район Донецка также подвергся обстрелу. 23 июня с 08:25 по 08:55 украинские военные нанесли по Донецку четыре артиллерийских удара. За эти полчаса они выпустили по городу 27 снарядов.

Ранее, 17 июня, президент РФ Владимир Путин отметил, что созданная восемь лет назад под городом линия разграничения является серьезным украинским укрепрайоном, штурм которой приведет к большим жертвам со стороны атакующих сил. В связи с этим штурмовать позиции ВСУ под Донецком нецелесообразно, идет планомерная работа по заходу в тыл укрепрайонов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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